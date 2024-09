Strom fürs Auto ACE-Test: Das taugen Deutschlands Schnellladestationen

Fazit des Clubs: Die Ladesäulen seien besser als ihr Ruf. So hat der Großteil der Anlagen (61 Prozent) den Angaben zufolge den Test „bestanden“, während 37 Prozent sogar mit dem Prädikat „exzellent“ ausgezeichnet worden sind. Hinsichtlich der Barrierefreiheit ist aber noch viel Luft nach oben. So bieten von den 189 Ladestationen nur 12 Prozent mindestens einen barrierefreien Stellplatz an.