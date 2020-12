Welche passt? : ADAC: Batteriegröße fürs E-Auto mit Bedacht wählen

München Je größer die Batterie eines Elektroautos, desto besser? Das muss nicht unbedingt sein. Auch kleinere Batterien haben Vorteile.

Viele Hersteller bieten Elektroautos mit unterschiedlich großen Batterien an. Für den Autokauf sollte gelten: So groß wie nötig, so klein wie möglich. Der ADAC rät, vorher genau zu überlegen, welche Batterie die passende ist.