„Gelbe Engel“ ADAC bietet auch Pannenhilfe für Radfahrer

Der Ablauf ist bei beiden Dienstleistern ähnlich. Wer eine Fahrradpanne hat, schildert am Telefon, was los ist, damit die Helfer mit dem richtigen Werkzeug und gegebenenfalls Ersatzteilen ausgestattet anrücken können. Sollte eine Reparatur vor Ort nicht möglich sein, wird das Rad in eine Werkstatt transportiert. Der ADFC verfügt dafür über ein Netzwerk von mehr als 400 Fahrradwerkstätten bundesweit. Beim ADAC ist das Werkstattnetz weitaus dichter, aber nicht unbedingt auf Fahrräder spezialisiert.