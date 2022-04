Spritpreise sinken leicht : ADAC ruft Autofahrer zum Sparen auf

München Die Spritpreise sinken leicht, Tanken bleibt aber teuer. Der ADAC ruft seine Mitglieder zu sparsamer Fahrweise auf und rät, statt Auto öfter mal den Nahverkehr und das Fahrrad zu nutzen.

Die Kraftstoffe bewegen sich damit in etwa in der Mitte zwischenihren extremen Allzeithochs im März und dem Stand vor Beginn desUkraine-Kriegs. Im Vergleich zum April des vergangenen Jahres ergibtsich dennoch ein kräftiger Anstieg von 71 Cent bei Diesel und knapp49 Cent bei Super E10.

Energieimporte aus Russland reduzieren

Angesichts des Ukraine-Kriegs hat der ADAC nun seine Mitglieder zumSpritsparen aufgerufen. Sie sollten prüfen, ob sie auf einzelneFahrten mit dem Auto verzichten könnten und spritsparend fahren,heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Text derPräsidiumsmitglieder Christian Reinicke und Gerhard Hillebrand. Erist der Auftakt einer Kampagne, die der Verkehrsclub über seineeigenen Kanäle spielen will.