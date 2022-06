Entlastung schmilzt : ADAC: Spritpreise steigen weiter

München/Köln Mit Spannung und Skepsis wurde der Tankrabatt erwartet. Gerade einmal drei Tage ist die Steuersenkung in Kraft. Doch von der Entlastung ist kaum noch etwas zu spüren. Die Spritpreise ziehen weiter an.

Die Wirkung der Steuerentlastung auf die Spritpreise schmilzt zusehends dahin. Am Freitag (3. Juni) lagen die Preise an den Zapfsäulen erneut höher, wie der ADAC mitteilte.

Bereits am Mittwoch waren die Spritpreise nicht in voller Höhe der Steuerentlastung zurückgegangen und am Donnerstag dann um einige Cent gestiegen. „Es wird im Moment immer teurer“, sagte ADAC-Experte Christian Laberer. „Das geht in die falsche Richtung, ohne dass der Ölpreis oder der Dollarkurs dafür einen Anlass geben würden.“