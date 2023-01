Ältere Modelle im Visier : ADAC-Straßenwacht: 2022 mehr Katalysatoren gestohlen

München Platin, Palladium und Rhodium - diese Edelmetalle stecken in Katalysatoren. Und genau darauf haben es Diebe abgesehen. ADAC-Pannenhelfer mussten im vergangenem Jahr häufiger ausrücken, weil das Autoteil entwendet wurde.

Die ADAC-Pannenhelfer sind im vergangenen Jahr 1038-mal wegen gestohlener Katalysatoren gerufen worden - deutlich öfter als in den Jahren zuvor.

Betroffen seien vor allem ältere Fahrzeuge mit Benzinmotor, bei denen der Katalysator gut zugänglich in der Mitte des Wagenbodens verbaut sei, teilte der Verein nun in München mit. Die Diebe hätten es auf die teuren Edelmetalle wie Platin, Palladium und Rhodium in den Katalysatoren abgesehen.