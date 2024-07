ADAC-Versuch Reichweitenangst? E-Fahrer können im Sommerstau cool bleiben

Wenn der verstärkte Reiseverkehr in der Ferienzeit zu quälend langen Staus führt, können die Fahrer von Elektroautos cool bleiben. Zwar kommen auch sie dann nicht schneller voran, doch zumindest sind mögliche Reichweitenängste unbegründet, hat der ADAC ermittelt. Die laufende Klimaanlage zehrt auch bei stehendem Auto nicht so sehr am Akku, dass man um die Weiterfahrt fürchten müsse, gibt Dino Silvestro, der Leiter des Fahrzeugversuchs im ADAC Technikzentrum Landsberg Entwarnung.Um zu untersuchen, was ein Sommerstau mit Stillstand für ein E-Auto bedeutet, hat Silvestro ein Tesla Model Y für acht Stunden bei 35 Grad und im Tagesverlauf steigender Sonnenintensität in eine Hitzekammer gestellt. Währenddessen saß ein Proband im Auto, die Klimaanlage lief bei 21 Grad und das Infotainment wurde genutzt.