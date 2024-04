Neues SUV Alfa Romeos neuer Milano fährt mit elektrischem Antrieb

Mailand (dpa/tmn) - Endlich mal etwas Neues: Nach über zwei Jahren Sendepause feiert Alfa Romeo jetzt wieder eine Premiere für die Großserie und hat in Mailand dafür das Tuch vom neuen Milano gezogen. Das handliche SUV von 4,17 Metern Länge soll noch in diesem Sommer in den Handel kommen. Preise hat Alfa Romeo bisher nicht genannt. Doch basiert die vierte Baureihe der Italiener auf dem gleichen Baukasten wie etwa der Mokka der Schwestermarke Opel - der startet aktuell bei 26 550 Euro.