Renegade und Compass : Als erste Jeep-Modelle mit Plug-In-Hybrid

Frankfurt/Main Jeep verpasst seinen Geländewagen einen Stecker. So gibt es die Modelle Renegade und Compass ab September als Plug-in-Hybrid. Aber das ist nur der Anfang.

Jeep entdeckt die Elektromobilität und will schrittweise seine gesamte Modellpalette unter Strom setzen: Bereits 2022 soll in jeder Baureihe mindestens eine elektrifizierte Variante angeboten werden, so der Hersteller.