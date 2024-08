Power-Kombi mit 727 PS Als M5 wird der BMW 5er Touring zum Express-Frachter

BMW macht den 5er Touring zum Sportwagen. Denn zum dritten Mal in der Modellhistorie bietet die Sporttochter M GmbH das Modell der oberen Mittelklasse auch wieder als Kombi an. Der neue M5 Touring feiert seine Weltpremiere gerade auf der Monterey Car Week in Kalifornien und kommt im November in den Handel. Den Preis beziffert der Hersteller mit 146.000 Euro.