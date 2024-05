Kleinserie denkbar? Als Skytop wird der 8er-BMW zum Roadster

Der Roadster wurde am vergangenen Wochenende beim Concorso d'Eleganza am Comer See als Designstudie enthüllt, hat aber nach Angaben aus Unternehmenskreisen Chancen auf eine Kleinserienfertigung. Dann würde das Auto allerdings deutlich mehr kosten als das aktuelle Spitzenmodell der 8er-Reihe, das als M8 Cabrio für 191 500 Euro gehandelt wird.