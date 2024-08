40 Jahre Gurtmuffel-Bußgeld Angeschnallt: Kennen Sie diese 5 Sicherheitsgurt-Fakten?

Bevor man losfährt, wird der Gurt angelegt, klar. Was heute ganz selbstverständlich ist, war vor einigen Jahrzehnten war das Thema Kern hitziger Debatten in Deutschland. Eine Pflicht gibt es schon sei 1976, doch geahndet werden Verstöße erst seit 40 Jahren: Am 1. August 1984 wurde nämlich das Bußgeld für Verweigerer des Sicherheitsgurts eingeführt. Heutzutage werden 30 Euro fällig, wenn man nicht angeschnallt erwischt wird.