Kosten : Anstieg bei Spritpreisen scheint gestoppt

München In den letzten Wochen sind die Kraftstoffpreise rasant in die Höhe geschossen. Dieser Anstieg scheint nun vorbei zu sein, die Preise bleiben aber weiterhin auf Rekordniveau.

Veränderungen in den letzten Wochen?

Super E10 kostete demnach im bundesweiten Tagesdurchschnitt desSonntags 2,199 Euro pro Liter. Das sind 0,3 Cent mehr als am Samstagund 0,3 Cent weniger als am Donnerstag. Diesel schlug mit 2,305 Europro Liter zu Buche - ein Plus von 0,3 Cent zum Samstag und ein Minusvon 1,6 Cent zum Donnerstag.