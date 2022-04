Nicht alle zuverlässig : Apps sollen Ladesäulen für E-Auto finden

Berlin Wer mit einem E-Auto unterwegs ist, sollte den Akku stets im Blick behalten und ihn bei Bedarf aufladen. Apps können dabei helfen, Ladesäulen zu finden. Doch welche Apps sind wirklich hilfreich?

Denn von den Ladesäulen gibt es viel weniger als von den Zapfsäulen an der Tankstelle. Die Bundesnetzagentur meldet nach Angaben von „test“ insgesamt mehr als 56.600 Ladepunkte in Deutschland.

Große Unterschiede bei der Zuverlässigkeit

In der Regel sind sie kostenlos in den App-Stores von Apple und Google erhältlich. Doch nicht alle Apps zeigen den Standort und die Verfügbarkeit zuverlässig an. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung in der aktuellen Zeitschrift „test“ (05/2022).