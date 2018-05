später lesen Britischer Sprinter Aston Martin DB11 jetzt als AMR-Modell mit mehr Leistung FOTO: Max Earey FOTO: Max Earey Teilen

Gute zwei Jahre nach seinem Start löst Aston Martin den DB11 V12 ab und rückt das neue Modell DB11 AMR an die Spitze der Baureihe. Überarbeitet von der gleichnamigen Motorsportabteilung, kommt der 2+2-Sitzer in diesen Tagen in den Handel. dpa