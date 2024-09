Möglicher Dienstwagen von 007? Aston Martin zeigt neuen Vanquish als Topmodell

Aston Martin schließt mit einem Topmodell die Erneuerung seiner Sportwagen-Palette ab. So rollt wieder ein Vanquish an die Spitze des potenten Portfolios. Der Neue soll noch in diesem Jahr in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit. Zwar nannten die Briten noch keine Preise. Doch wenn schon der DBS eine Klasse darunter erst bei 295.000 Euro startet, wird auf jeden Fall eine Drei an erster Stelle stehen.