OLG München : Auch Elfjährige können bei Verkehrsunfall mithaften

München Auch Kinder haben im Straßenverkehr Pflichten und müssen Gefahrensituationen erkennen können. Verhalten sie sich nicht entsprechend, können sie auch mithaften, wie ein Urteil zeigt.

In dem verhandelten Fall ging es um einen elf Jahre alten Jungen, der mit dem Fahrrad auf einem Bürgersteig fuhr. An dessen Ende radelte er - ohne auf den Verkehr zu achten - auf die Straße, um diese zu überqueren. Von links nahte ein Auto, es kam zur Kollision.

Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse wäre es gerade wichtig gewesen, dass der Junge genau hinsieht, ob andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr kommen oder geschädigt werden könnten, entschieden die Richter. Dazu sei der Junge mit elf Jahren auch alt genug gewesen.

Allerdings musste der Autofahrer in diesem Fall ebenfalls zur Hälfte haften. Er wollte von einer nachrangigen Straße in eine mit Vorfahrt einbiegen und habe eine gesteigerte Sorgfaltspflicht gehabt, so das OLG. Außerdem sei ein Kind im Straßenverkehr besonders schutzwürdig.