Als Limousine und Kombi Audi macht den A6 zum E-Auto

Audi zieht nur wenige Wochen nach dem SUV Q6 das Tuch vom neuen A6 E-Tron. Der steht ebenfalls auf dem neuen elektrischen Plattform-Baukastensystem PPE der Ingolstädter. Mit einer Länge von 4,93 Metern und 2,95 Metern Radstand kommt das E-Modell noch in diesem Herbst als Sportback und Kombi in den Handel, teilte der Hersteller mit. Die Preise starten bei rund 63.000 Euro für das Schrägheck, der Kombi Avant mit bis zu 1.422 Litern Kofferraum soll etwa 1.000 Euro mehr kosten. Dafür gibt es einen knapp fünf Meter langen Viertürer, der für ein Elektroauto vergleichsweise flach ist und sich geschickt in den Wind duckt. Denn mit einem cw-Wert von 0,21 ist das Schrägheck laut Hersteller der bis dato schnittigste Audi der Geschichte. Das zahlt zusammen mit der 100 kWh großen Batterie und der Effizienz der neuen Motorengeneration auf die Reichweite ein, die beim sogenannten Performance-Modell mit Heckantrieb und 270 kW/367 PS mit 750 Kilometern angegeben wird.