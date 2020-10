Dezente Modellpflege : Audi startet neuen Q2 ab rund 25.000 Euro

Einsteiger mit höherem Einstieg: Das kleinste SUV von Audi hört auf den Namen Q2 und geht nach einer kleinen Modellpflege nun in die nächste Runde. Foto: Audi AG/dpa-tmn

Ingolstadt Große, ganz große, schnelle und sehr schnelle: Für Fans von SUVs hat Audi viele Modelle parat. Als kleinsten Einsteiger hält Audi den Q2 bereit, der nun überarbeitet in den neuen Lebensabschnitt rollt.

Am Heck prangen retuschierte Rückleuchten und die Ausstattung wurde erweitert. Die Preise starten zunächst bei 27.197 Euro. Wenn die Motorpalette in ein paar Wochen wieder komplett ist, soll der Basispreis aber auf etwa 25.000 Euro sinken, so Audi weiter.