Autotest Auf der Sonnenseite? So fährt sich das Mercedes CLE Cabrio

Das erste Auto der Welt war ein Cabrio. Und auch der Tesla Roadster als erstes Auto des Elektro-Pioniers der Moderne zeigte ein Herz für Frischluftfans. Doch so tief das offene Fahren in der Geschichte verwurzelt ist und so sehr es die Menschen in ihrer Freizeit an die frische Luft zieht, geben sie sich im Auto zunehmend verschlossen und behütet. Deshalb schrumpft die Auswahl an Cabrios und Roadstern beständig.