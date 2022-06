Das Fahrrad stets dabei : Auf diese Trägersysteme passen E-Bikes

Das schwere E-Bike muss auf jeden Fall mit in den Urlaub? Dann eignet sich ein Fahrradträger für Anhängerkupplungen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Stuttgart Wer sein Elektrorad in den Urlaub mitnehmen möchte, steht vor der Frage: Wie transportiere ich das schwere Rad nur mit dem Auto? Denn nicht jedes Trägersystem eignet sich dafür.

Ab in den Urlaub, am besten kommt das Rad auch mit. Doch geht das auch mit dem E-Bike, das deutlich schwerer ist? In der Zeitschrift „Auto Straßenverkehr“ (15/2022) wurden drei Trägersysteme für das Auto unter die Lupe genommen.