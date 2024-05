Autobahn-Stauprognose Auf diesen Strecken droht weiterhin Staugefahr

So startet in Bayern und Baden-Württemberg etwa die zweite Woche der Schulferien, in Hamburg, Sachsen-Anhalt und dem Saarland enden sie. Daher dürften sich einige auch am letzten Mai-Wochenende auf in den Süden, in die Mittelgebirge, weiter in die Alpen oder an die Küsten von Nord- und Ostsee machen. Auch Urlaubsregionen des benachbarten Auslands sind begehrte Reiseziele.