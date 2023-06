Gebrauchtwagen-Check Auf Kurs: So schneidet der Audi Q2 beim Tüv ab

Stärken: „Schon fast langweilig“, heißt es im „Auto Bild Tüv-Report 2023“ und spielt damit darauf an, dass bei der HU so gut wie keine Mängel aufgedeckt werden: Achsaufhängungen, Antriebswellen und Lenkung ernten demnach eine Fehlerquote von „0,0“. Auch bei Bremsschläuchen und -leitungen ist das so.