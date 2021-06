Facelift : Auffrischung im August: BMW überarbeitet X3 und X4

Seit 2017 am Start, spendiert BMW der dritten X3-Generation ein Facelift, das im August in den Handel kommt. Foto: BMW AG/dpa-tmn

München Frischzellenkur für X3 und X4: BMW spendiert den beiden Geländewagen zum August ein überarbeitetes Design, neue Ausstattungen und 48 Volt-Technik für künftig alle Motoren.

Die SUV-Mittelklasse bei BMW bekommt ein Facelift. Der klassische Geländewagen X3 und sein coupéartiger Ableger X4 sollen im August in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit. Die Preise beginnen bei 51 000 Euro für den X3 und bei 55 000 Euro für den X4.

Von außen sind beide an einer überarbeiteten Niere, neuen Scheinwerfern und retuschierten Rückleuchten zu erkennen. Innen gibt es nun größere Bildschirme in Serie sowie die umgestaltete Mittelkonsole aus dem 4er. Außerdem wurde das Angebot an Assistenzsystemen erweitert und deren Befugnisbereich vergrößert.