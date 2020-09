Top gewartete Vielfahrer : Ausrangierte Mietwagen als Schnäppchen

Stuttgart Ausrangierte Autos aus dem Verleih haben keinen guten Ruf: grob behandelt, kalt getreten. Das Vorurteil muss nicht stimmen. Anbieter versprechen lückenlosen Service, Restgarantien und niedrige Preise.

Größtenteils gehen die Fahrzeuge über Auktionen oder im Rahmen von „BuyBack“-Verträgen vom Autovermieter paketweise an Händler oder Hersteller zurück. Auch Hertz, Europcar oder Sixt verfahren mit den allermeisten Ex-Mietautos so: „ Über den Car-Sales-Bereich gehen an Endkunden weniger als fünf Prozent der Flotte “ , sagt Sixt-Sprecherin Stefanie Seidlitz. Doch letztlich kommen ausrangierte Mietfahrzeuge über die genannten Umwege massenweise in den regulären Markt.