Streit um Kaufpreis : Ausstellungsauto aus Showroom: Kein Neuwagen mehr?

München Für viele ist es etwas ganz besonderes, einen Neuwagen zu kaufen. Doch was ist, wenn sich der vermeintlich Neue als Ausstellungsfahrzeug entpuppt? Ist es dann kein Neuwagen mehr?

Im Ausstellungsbereich mancher Autohäuser lassen sich die Wagen näher begutachten. Man kann sich sogar reinsetzen, Türen und Klappen öffnen und so weiter. Wird so ein Auto aber verkauft, verliert es seinen Status als Neuwagen - selbst wenn es noch nicht zugelassen oder gefahren wurde.

So urteilte zumindest das Amtsgerichts München in einem Fall (Az: 271 C 8389/21), auf den die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hinweist.