Verkehr : Tipps für die Fahrt in den Urlaub: Das Auto packen wie ein Profi

Die erste Hürde einer jeden Urlaubsreise ist das Packen. Je nach Größe des Autos oder Umfang des Gepäcks kann das zu einer echten Herausforderung werden. Wie sie mit wenigen Kniffen ihren Stauraum maximal nutzen und auch bei einem Crash möglichst sicher bleiben.

Große und schwere Gegenstände zuerst ins Auto packen

Die schwersten und sperrigsten Packstücke sollten immer zuerst einen Platz finden, am besten am Kofferraumboden direkt hinter den Sitzen beziehungsweise über der Hinterachse. Nach Gewicht sortiert können dann die leichteren Gepäckstücke darüber gepackt werden. Je tiefer das Gewicht verteilt wird, desto besser liegt der Wagen bei der Fahrt in der Kurve.

Kleine Gegenstände sichern und Lücken im Auto nutzen

Die Anzahl loser, kleiner Gegenstände sollte im Auto möglichst gegen Null gehen, da auch diese bei einem Unfall zu fiesen, kleinen Geschossen werden können. Zu Beginn des Packens lohnt es sich, den Platz unter den Sitzen oder unbelegte Fußräume voll auszunutzen. Hier können sehr gut Vakuumbeutel zum Einsatz kommen, die vor allem das Volumen von Decken, Kissen und anderen weichen Gepäckstücken extrem verringern. Lebensmittel und Spielzeuge sind gut in Jutebeuteln untergebracht, die man an die Nackenstützen der Vordersitze hängen kann. Ist man nur maximal zu zweit unterwegs, kann es sich auch lohnen, die Rückbank vor dem Packen umzuklappen oder komplett aus dem Auto zu entfernen.

Vorausplanen und Wühlen vermeiden

Die während der Fahrt wichtigen Utensilien sollten immer griffbereit gepackt sein. Dazu gehören nicht nur Lebensmittel und Getränke. Auch Unterhaltung für Mitfahrer und Spielzeug für Kinder sollten zum Anheben der „Quängelschwelle“ nicht zu tief im Kofferraum vergraben sein. Besonders wichtig ist, Warnwesten, Verbandkasten und Warndreieck nicht unter einem Berg aus Gepäck zu begraben. Da in Deutschland und vielen Urlaubsländern eine Warnwestenpflicht besteht, sollten diese zu Beginn des Packens rausgelegt werden, um am Ende einen schnell griffbereiten Platz zu finden.

Noch mehr Platz gefällig? – Was man bei Dachboxen beachten muss

Bei Dachboxen sind zwei Dinge besonders wichtig: Die zulässige Dachlast und die Höchstgeschwindigkeit. Wie viel man seinem Wagen aufs Dach schnallen darf, findet man in der Bedienungsanleitung des Autos. Auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist dort zu finden. In der Box vorhandene Fangnetze oder Spanngurte und eine stabile Frontversteifung sind Anzeichen einer guten Dachbox. Beim Packen sollten die schwersten Gepäckstücke in die Mitte. Die Front sollte gut gepolstert sein, um Bewegungsenergie abzufedern. Hier bieten sich vor allem Decken oder Taschen mit Kleidung an.