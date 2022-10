WC-Service : Autobahn-Toiletten werden teurer: Sanifair erhöht die Preise

Der Autobahn-Toilettenbetreiber Sanifair will die Preise für einen Toilletengang von 70 Cent auf 1 Euro anheben. Foto: Bernd Thissen/dpa

Bonn Sanifair will die Preise um 30 Cent erhöhen. Der Betreiber von Autobahntoiletten plant jedoch auch, das Wert-Bon-Modell anzupassen.

Der Toilettenbesuch wird an den meistenAutobahntankstellen und Raststätten in Deutschland teurer. Ab dem 18.November will der Toilettenbetreiber Sanifair das Nutzungsentgelt anden von ihm betriebenen rund 400 Toilettenanlagen entlang derAutobahnen von bislang 70 Cent auf 1 Euro erhöhen, wie die DeutschePresse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr.