Urteil : Autofahrer haften nicht für Unfallschäden in Waschanlage

Autofahrer haften nicht für Unfallschäden in Waschanlage

Koblenz Ein Fahrzeug mit ausgeschaltetem Motor, das sich auf einem automatisierten Förderband einer Waschstraße befinde, sei nicht „in Betrieb“, urteilte das rheinland-pfälzische jetzt einer Mitteilung zufolge.

Anlass war die Klage eines Mannes, dessen Auto durch eine automatische Waschstraße gezogen wurde. Laut Gericht hatte sich vor dem Mann eine Frau ebenfalls am Steuer ihres Autos befunden. Während des Vorgangs löste sich demnach am Hinterrad ihres Autos eine der Vorrichtungen, die das Fahrzeug durch die Waschstraße zogen. Daraufhin blieb der Wagen in der Anlage liegen.