Autofinanzierung günstig online gestalten

Der Wunsch nach einem neuen Auto ist bei vielen Menschen vorhanden. Im Schnitt sind gebrauchte Fahrzeuge in den vergangenen Jahren älter geworden. Nicht selten kommt es vor, dass Fahrzeuge ein Alter von 10 Jahren oder höher erreichen. Schätzungsweise jedes fünfte Fahrzeug ist derzeit älter als 15 Jahre. Die Preise für Neufahrzeuge sind in den vergangenen Jahren teils kräftig gestiegen. Unabhängig davon, ob ein gebrauchter oder ein neuer Wagen erworben wird, nutzen zudem viele Autokäufer Online Kredite zur preiswerten Finanzierung.

Vorteile der Autofinanzierung aus dem Internet

Autofinanzierungen, die online abgeschlossen werden, sind in der Regel sehr transparent. Das bedeutet, dass die Konditionen der Autofinanzierung auf einen Blick deutlich werden. In den meisten Fällen werden Kredite bis zu einer Summe von 50.000 Euro angeboten, so dass damit problemlos ein Neuwagen sowie in jedem Fall ein Gebrauchtwagen finanziert werden kann. Oftmals beginnen Autokredite bei einer Minimalsumme in Höhe von ca. 2.500 Euro. Die Laufzeit kann in der Regel flexibel gestaltet werden. Das bedeutet, dass Kredite z.B. bis zu 84 Monate aufgenommen werden können.

Das hohe Sparpotential bei Onlinekrediten wird in der Regel durch einen Kreditvergleich sichtbar. Mit Hilfe von Kreditrechnern können verschiedene Szenarien berechnet und verglichen werden. Dabei sollte auf die Vergleichbarkeit der Angebote geachtet werden. Die Höhe der monatlichen Rate sollte bei jeder Bank gleich sein und auch die angefragte Kreditsumme darf sich nicht unterscheiden. In der Praxis ist der effektive Jahreszinssatz bei einem Online Kredit meist niedriger, als es bei einem Kredit aus einer Filialbank der Fall ist. Onlinekredite können problemlos günstiger sein, weil Direktbanken eine komplett andere Kostenstruktur haben, als es bei einer Bank der Fall ist, die ein komplettes Filialnetz unterhalten muss.

Zu den wesentlichen Merkmalen eines Online Kredites zählt der effektive Jahreszinssatz. Dieser Wert beinhaltet alle Kosten und ist somit ein idealer Maßstab, um die Kredite untereinander zu vergleichen. Je niedriger der effektive Jahreszinssatz (eff. p.a.) liegt, desto geringer sind die Kosten, die auf den Kreditnehmer zukommen.

Serviceleistungen der Kreditbanken

Zusätzlich sollte beim Kreditvergleich auch auf die Flexibilität geachtet werden. Manche Banken bieten eine kostenfreie Ratenpause an, wenn es zu finanziellen Engpässen kommt. Ebenso locken die Banken damit, dass zum Beispiel Sondertilgungen, bzw. frühzeitige Rückzahlungen der Kreditsumme möglich sind. Dadurch kann der komplette Kredit schneller abgetragen werden und der Fahrzeugbrief des Traumwagens gelangt schneller in die Hände des Autokäufers.

Ablauf der Autofinanzierung

Der Kauf eines Gebrauchtfahrzeuges oder gegenüber einem Neuwagen kann Vorteile gegenüber den oft beworbenen Leasingkonzepten haben. Zu Beginn der Finanzierung werden meist 20% der Kaufsumme angezahlt. Der Rest wird über fixe Monatsraten und über eine individuelle Laufzeit festgelegt. Während der gesamten Laufzeit ändert sich an der Rate nicht. Je nach Höhe des Kaufpreises reicht die Laufzeit des Kredites aus, um den Wagen komplett zu finanzieren. Andernfalls endet der Kredit mit der Zahlung einer so genannten Abschlussrate, ähnlich der abschließenden Sonderzahlung bei einer Leasingfinanzierung. Diese Abschlussrate kann komplett auf einen Schlag gezahlt werden, oder durch eine neue Finanzierung abgelöst werden, die wieder in bequemen monatlichen Raten geleistet werden kann. In der Praxis sind Online Kredite aufgrund des niedrigen Leitzinsniveaus aktuell sehr günstig und dementsprechend beliebt.