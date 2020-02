Rasendes Relikt : Autotest: Beim Morgan Threewheeler zählt der Funfaktor

Rasen wie vor hundert Jahren: Der Morgan Threewheeler bietet noch immer ein archaisches Fahrerlebnis. Foto: Morgan Motor Company/dpa-mag.

Berlin Es braucht schon etwas Spleen, wenn man erwachsene Männer mit einem Dreirad ködern will. Erst recht, wenn dessen Konstruktion im Grunde schon 110 Jahren alt ist. Was also hat der Morgan Threewheeler zu bieten?

Mit zwei Rädern vorne und einem hinten? Ein Dreirad für Erwachsene, und dann auch noch falsch herum montiert - viel schräger als ein Morgan Threewheeler kann ein Auto kaum sein.

Und dennoch hält sich der englische Exot schon überraschend lange. Sehr lange sogar. Denn im Grunde gibt es das Dreirad bereits seit mehr als einem Jahrhundert, und seitdem hat sich an ihm auf den ersten Blick nur wenig verändert. Damals ein Steuersparmodell, ist daraus heute ein Spielzeug geworden, das weniger dem Fortkommen als dem Vergnügen dient.

Damit bedienen die Briten eine ähnliche Kundschaft wie mit einem Supersportwagen, nur dass ihr Dreirad ein Bruchteil dessen kostet. Denn auch wenn 49.900 Euro viel Geld für ein Spielzeug sind und man der Preis mit ein paar Extras sogar auf 60.000 Euro klettern kann, ist der Morgan verglichen mit einem McLaren oder einem Maserati ein Schnäppchen. Und mehr Spaß macht der Sonderling obendrein.

Viel Fahrspaß trotz nüchterner Zahlen

Das liegt vor allem an der ungefilterten, fast schon brachialen Art, die der Threewheeler an den Tag legt: Auch den kleinsten Druck auf das Gaspedal quittiert der Morgan mit explosiver Beschleunigung. Und wenn man das Lenkrad nur ein paar Millimeter bewegt, reißt es den Wagen förmlich herum. Ohnehin liefert der Engländer bei hohem Tempo ein Erlebnis der besonderen Art. Der Motor bollert lauter als ein Silvesterfeuerwerk, und gegen den Fahrtwind im Morgan ist mancher Orkan nur ein laues Lüftchen.

Dabei sind die Zahlen eher nüchtern. Der vor dem Bug montierte Motorradmotor hat gerade mal zwei Zylinder und holt aus seinem imposanten 2,0-Liter-Hubraum magere 51 kW/68 PS. Mit maximal 129 Nm beschleunigt der Zweisitzer in 7,0 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Und wo man bei den meisten Sportwagen erst so langsam etwas von der Geschwindigkeit spürt, ist beim Threewheeler schon wieder Schluss. Denn mehr als 185 km/h sind nicht drin. Und mit einem Normverbrauch von 8,1 Litern (CO2-Ausstoß: 187 g/km) ist das Dreirad obendrein hoffnungslos ineffizient.

Doch mit dem Hintern direkt über dem Asphalt und dem Kopf ungeschützt im Wind, mit einer manuellen Schaltung, die direkter und vor allem schneller ist als jede Doppelkupplung, und mit einem Gewicht von nicht einmal 600 Kilogramm fühlt man sich in dem Dreirad so schnell, so wendig und so tollkühn wie früher die Piloten der Royal Air Force in ihren offenen Jagdflugzeugen. Kein Wunder, dass Morgan mit typisch englischem Humor gegen stolze Aufpreise bunte Aufkleber mit den Kennzeichen historischer Flugzeuge samt dekorativer Einschusslöcher anbietet.

Komfort? Fehlanzeige!

So viel Spaß der Morgan auch macht, eines kann er aber nicht einmal ansatzweise bieten: Komfort. Nicht nur, dass es kein Verdeck gibt, auch die kleine Scheibe vor dem Fahrer ist allenfalls die Andeutung eines Windschutzes. Die Heizung wird durch einen Auspuff ersetzt, der offen wie ein Ofenrohr montiert wurde und der sich über kurz oder lang jedem als bleibende Erinnerung in die Wade brennt.

Zudem ist die von Hand aus Aluminium gedengelte Karosserie so eng, dass man vor dem Einsteigen erst einmal ein paar Dehnübungen machen muss und man sich fragt, für wen die Briten einen zweiten Sitz montiert haben, wenn man schon allein Platzangst bekommt. Von so etwas wie einer Federung oder Stoßdämpfung ganz zu schweigen. Ach ja – Sicherheitsextras wie Airbags oder gar Assistenzsysteme sucht man natürlich auch vergebens. Denn was wie die Gurte nicht zwingend für die Zulassung notwendig ist, das haben die Briten einfach weggelassen.

Aber auch das gehört bei einem Morgan zum Erlebnis: Der Schmerz vergeht, doch der Stolz bleibt. Schließlich hat man es geschafft, ein derart archaisches Auto zu beherrschen und dabei auch noch den Elementen zu trotzen. Mit Nackenföhn und Sitzheizung kann schließlich jeder offen fahren.

Fazit: Traumwagen auf Zeitreise

Rustikal, radikal und zumindest gefühlt rasend schnell – wer sich auf den Morgan Threewheeler einlässt, der erlebt gleich im doppelten Sinne eine Zeitreise. Denn man fährt nicht nur einen fabrikneuen Oldtimer, der aussieht wie vor über 100 Jahren. Sondern man fühlt sich auch noch einmal wie ein Kind auf seinem Dreirad und hat dabei mehr Spaß als in einem ernsthaften Sportwagen.

Datenblatt: Morgan Threewheeler



Motor und Antrieb Zweizylinder-Benziner

Hubraum: 1997 ccm

Max. Leistung: 51 kW/68 PS bei 5 200 U/min

Max. Drehmoment: 129 Nm bei 2 500 U/min

Antrieb: Heckantrieb

Getriebe: Fünfgang-Schaltgetriebe



Maße und Gewichte

Länge: 3260 mm

Breite: 1738 mm

Höhe: 1012 mm

Radstand: 2385 mm

Leergewicht: 585 kg

Zuladung: k.A.

Kofferraumvolumen: k.A.



Fahrdaten:

Höchstgeschwindigkeit: 185 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 7,0 s

Durchschnittsverbrauch: 8,1 Liter/100 km

CO2-Emission: 187 g/km

Kraftstoff: Super

Schadstoffklasse: EU4

Energieeffizienzklasse: k.A.



Kosten:

Basispreis des Morgan Threewheeler: 49.900 Euro

Typklassen: k.A.

Kfz-Steuer: 224 Euro/Jahr



Wichtige Serienausstattung:

Sicherheit: Sicherheitsgurte, Überrollbügel

Komfort: Frontscheibe, Ledersitze

Den Morgan Threewheeler gibt es schon seit mehr als hundert Jahren. Auch als Neuauflage sorgt er für ein besonderes Fahrerlebnis. Foto: Morgan Motor Company/dpa-mag.

Sportwagen mit Tradition: Der Morgan Threewheeler passt in die britische Landschaft wie kaum ein anderer. Foto: Morgan Motor Company/dpa-mag.

Kein Schutz vor Wind und Regen: Wer im Morgan Threewheeler fährt, muss dem Wetter trotzen. Foto: Morgan Motor Company/dpa-mag.

Sportwagem mit Nostalgieanspruch: An dem Design des Morgan Threewheeler hat sich seit dem Beginn der Modellgeschichte nur wenig verändert. Foto: Morgan Motor Company/dpa-mag.

Exotisch statt schnell: Der Morgan Threewheeler erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 185 km/h. Foto: Morgan Motor Company/dpa-mag.