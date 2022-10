Mittelklasse-SUV : Autotest: Beim neuen Mercedes GLC bleibt einiges beim Alten

Berlin Der Abschied vom Verbrenner ist nur noch eine Frage der Zeit. Dennoch hat Mercedes jetzt noch einmal den GLC erneuert. Zwar haben sich die Schwaben dabei viel Mühe gegeben, doch der große Wurf ist ausgeblieben.

Der EQS ist gut fürs Image, und mit keinem anderen Auto dürfte Mercedes so viel verdienen wie mit der urgewaltigen G-Klasse. Doch das meistverkaufte Modell der Schwaben ist schon seit Jahren der GLC, der als SUV der gehobenen Mittelklasse gegen Autos wie den Audi Q5 und den BMW X3 antritt.

Obwohl sich Mercedes wie die meisten Hersteller auf eine elektrische Zukunft einstellt, wissen die Verantwortlichen in Stuttgart, dass es den Verbrenner noch ein paar Jahre lang brauchen wird. Deshalb haben sie noch einmal einen konventionellen Nachfolger auf die Räder gestellt. Der geht im Herbst in den Handel und wird mindestens 57.632 Euro kosten - gute zehn Prozent teurer als bisher.

Ein bisschen mehr Auto für viel mehr Geld

Allerdings gibt es für das viele Geld zumindest auch ein bisschen mehr Auto. Denn der GLC macht mit seiner im Windkanal geglätteten, aber wieder etwas bulligeren Karosserie nicht nur mehr her. Er bietet mit knapp zwei Zentimetern mehr Radstand und sechs Zentimetern mehr Länge auch mehr Platz: Die Hinterbänkler freuen sich über ein kleines Plus an Beinfreiheit, und der Kofferraum wächst um zehn Prozent auf 600 Liter, die hinter einer nun serienmäßig elektrischen Klappe endlich standesgemäßen Stauraum bieten.