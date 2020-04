Geräumiges SUV : Autotest: Taugt der Ford Kuga als modernes Familienauto?

Berlin Früher träumten Familien meist von einem Van. Doch mittlerweile stehen bei Eltern vor allem SUV auf der Wunschliste. Daher sorgt Ford bei der Neuauflage des Kuga für mehr Platz und Variabilität. Und das Gewissen beruhigen die Kölner gleich dabei auch noch.

Dafür geht der Kuga in jeder Dimension deutlich aus dem Leim. Der Radstand wächst um zwei und die Länge um neun Zentimeter, und knapp fünf Zentimeter breiter wird der Wagen auch. Das schafft bei nun 4,63 Metern Länge vor allem in der zweiten Reihe spürbar mehr Platz. Selbst die Kopffreiheit wird etwas größer, obwohl der insgesamt deutlich schnittiger gezeichnete Kuga etwas flacher ausfällt. Und weil sich die Rückbank um zwei Handbreit verschieben lässt, findet jeder seinen individuellen Kompromiss aus Kniefreiheit und Kofferraumvolumen. So kann man entweder auch im Fond bequem die Beine übereinander schlagen, oder der Kofferraum wächst um rund 100 auf 565 Liter und stiehlt so manchem Kombi die Schau.