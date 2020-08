Für Familien und Praktiker : Autotest: Wird der VW Caddy zum besseren Golf?

Berlin Geräumig und variabel war er schon immer. Doch bislang hatte der VW Caddy einen eher spröden Charme. Bei der fünften Generation greifen die Autobauer nun tief in den Baukasten des VW Golf und machen ihn so zur praktischen wie auch schicken Alternative.

Das fällt bereits beim Einstieg auf. Denn genau wie im neuen Golf blickt man nun auch im Caddy in ein komplett animiertes Cockpit mit digitalen Anzeigen hinter dem Lenkrad, einem großen Touchscreen daneben und jede Menge Sensortasten drum herum. Dazu gibt es reichlich Online-Funktionen für das Infotainment und eine App als Fernsteuerung für das Auto. Ebenfalls neu sind zwei Dutzend Assistenzsysteme. So gibt es Unterstützung beim Lenken, Rangieren, oder Abstand-Halten. Bekommt der Fahrer Gesundheitsprobleme, wird der Wagen selbstständig abgestellt. Technisch modernisiert wurden auch die Motoren, die den Verbrauch zusammen mit dem aerodynamischem Feinschliff um bis zu 12 Prozent senken sollen.

Insbesondere beim Diesel haben die Niedersachsen nachgelegt und ihren 2,0-Liter-TDI mit dem so genannten Twindosing-Verfahren zu einem der saubersten Triebwerke seiner Art gemacht: Weil die Harnstofflösung AdBlue nun gleich zweimal eingespritzt wird, sinken die Stickoxid-Emissionen um bis zu 80 Prozent. Angeboten wird der Motor in drei Varianten mit 55 kW/75 PS bis 90 kW/122 PS und Fahrleistungen auf Pkw-Niveau. Im besten Fall beschleunigt der Caddy in 11,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht maximal 186 km/h.

Auch beim Fahrverhalten tut sich etwas: Zwar behält der Caddy hinten seine Starrachse, weil sonst die Nutzlasten von bis zu 800 Kilo nicht zu halten wären. Doch fliegen zumindest die Blattfedern raus. Mit moderner Dämpfung und mehr Feingefühl in der Lenkung fährt der Kastenwagen deshalb ruhiger und wird spürbar handlicher. Was ihn auch für lange Urlaubsfahrten zum geeigneten Kandidaten macht.

Zwar nähert sich der Caddy mit dem Generationswechsel weiter dem Golf an, doch soll er seine Vorzüge als Nutzfahrzeug behalten und praktisch, geräumig und variabel bleiben. Das gilt im Kleinen für die vielen Ablagen etwa im Armaturenbrett und im Großen für die Sitzaufteilung: In der zweiten Reihe hat er wie bisher drei Einzelsitze, die man umklappen, aufstellen oder ausbauen kann. Auf Wunsch gibt es für die dritte Reihe statt einer Bank, wie früher, nun ebenfalls zwei separate Sessel, die dann noch leichter zu handeln sind.

Mehr Möglichkeiten als im Golf und trotzdem fast so viel Fahrkomfort und technische Ausstattung - so wird der Caddy in der fünften Auflage zu einer echten Alternative für Praktiker und Familien, die mehr Raum brauchen als Golf und Co zu bieten haben, den Touran zu bieder finden und sich ein SUV wie den Tiguan wegen des Geldes oder des Gewissens nicht leisten wollen.