Kündigungsfrist einhalten : Autoversicherung: Wechseln war noch nie so einfach

Autoversicherung: Wechseln war noch nie so einfach

Den 30. November sollten Autofahrer rot im Kalender anstreichen. Das ist nämlich der Stichtag für einen Wechsel der Autoversicherung. Bei den meisten Kfz-Versicherungen endet die Vertragslaufzeit am 31. Dezember. Um die Kündigungsfrist einzuhalten, muss die Kündigung bis zum 30. November eingegangen sein.

In 4 Schritten die Kfz-Versicherung wechseln

Wer sich für einen Wechsel entscheidet, sollte zunächst einen Blick in seinen Vertrag werfen. Dieser gibt Aufschluss über Anfang und Ende des Versicherungsjahrs und damit die Vertragslaufzeit. In der Regel entspricht das Versicherungsjahr dem klassischen Kalenderjahr und gilt somit vom 1. Januar bis 31. Dezember. Anschließend gilt es, das Kündigungsschreiben vorzubereiten. Neben Namen und Anschrift des Fahrzeughalters muss die ordentliche Kündigung auch Datum, Adresse der Versicherung, Versicherungsnummer und Fahrzeugkennzeichen enthalten. Wer von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch macht, sollte in der Kündigung darauf hinweisen. Ebenfalls empfehlenswert ist die Bitte um eine schriftliche Kündigungsbestätigung. Abschließend wird die Kündigung unterschrieben und nach der Wahl eines neuen Versicherungstarifs abgeschickt.