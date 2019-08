Fahrzeug online anmelden : Autozulassung ab Oktober auch digital

Berlin Um ein Auto oder Motorrad ab Oktober online anzumelden, braucht man nicht nur einen Internetzugang. „Zur Identifizierung ist ein Personalausweis mit Onlinefunktion notwendig.

Die KÜS ist Partner des Projekts „ Internetbasierte Fahrzeugzulassung “ (i-Kfz), mit dem das Bundesverkehrsministerium seit 2015 die Fahrzeugzulassung schrittweise digitalisieren will.

In der Praxis könnte die Online-Neuzulassung zukünftig so ablaufen: Im Onlineportal der Behörde identifiziert der Fahrzeughalter sich mittels Personalausweis samit PIN und Kartenlesegerät oder via Smartphone und AusweisApp 2. Dann muss im Zulassungsbescheinigung Teil II, früher auch Fahrzeugbrief genannt, der Sicherheitscode freigelegt werden.