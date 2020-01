Im Krebsgang : „Avatar“-Studie von Mercedes und Disney

Die Mercedes-Studie „Vision AVTR“ fährt mit transparenten Türen vor. Die Reifen sollen an Blütenkelche erinnern, die vielen kleinen Heck-Klappen an den Rückenpanzer eines Reptils. Foto: Daimler AG/dpa-tmn.

Las Vegas Neue Autos werden längst auch aus der Klimaschutz-Perspektive heraus beurteilt. Auf der Elektronikmesse CES will Mercedes beweisen, dass Luxus Zukunft hat, wenn er naturnah und nachhaltig ist.

So wie im Film das Volk der Na'vi auf dem Planeten Pandora mit der Natur im Einklang lebt, betone auch das Elektrofahrzeug „Vision AVTR“ den rücksichtsvollen Umgang mit den Ressourcen und die Harmonie zwischen Mensch und Natur, erklärt Designchef Gorden Wagener.

Beim AVTR handelt es sich um einen mehr als fünf Meter langen Viersitzer, dessen Silhouette einen Bogen beschreibt. In vielen Details sei dabei die Natur das Vorbild gewesen, so Wagener. Die ballonförmigen Reifen erinnerten an Blütenkelche, und auf dem Heck gebe es 33 bewegliche kleine Klappen, die dem Rückenpanzer eines Reptils nachempfunden seien.