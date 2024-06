Manuell öffnen Batterie im Funkschlüssel leer: So kommen Sie nun ins Auto

Am Schlüssel erkennt man auf den ersten Blick meist keinen klassischen Bart mehr, noch lässt sich am Türgriff ein Schloss ausmachen. Wie man dennoch reinkommt, unterscheidet sich von Modell zu Modell. Daher setzen sich Autofahrer besser frühzeitig mit diesem Fall auseinander. Die nötigen Informationen stehen in der Regel in der Betriebsanleitung - in gedruckter oder digitaler Form. Dort finden sich auch Hinweise zum Batteriewechsel. Im Zweifel den Hersteller kontaktieren.