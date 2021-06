Sicher durchs Unwetter : Bei Gewitter ab in den faradayschen Käfig

In einem Auto ist man in der Regel bei einem Gewitter sicher. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Offenbach Es blitzt und donnert: Gut, dass Sie im Auto sitzen! Allerdings sollten Sie nun Folgendes tun.

Allerdings muss man mit leichten Beschädigungen am Auto rechnen, erklärt der ADAC. Bei Versuchen in Labors seien Brandspuren gefunden worden.

Fahrrad und Motorrad aber müssen in etwas Entfernung stehen bleiben, ihr Metall würde bei einem Einschlag leiten. „Dann in dieser Mulde möglichst in die Hocke gehen mit eng beieinander stehenden Füßen“, so Friedrich. „So hat man zumindest die Chance, dass man einem Blitz nicht so ausgesetzt und gefährdet ist.“