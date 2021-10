Nicht auf Automatik verlassen : Bei Nebel selbst aktiv werden und Abblendlicht einschalten

Stuttgart Assistenzsysteme für Komfort und Sicherheit in modernen Autos nehmen dem Menschen vieles ab. Doch manchmal ist es besser, selbst einige Schalter zu drücken – etwa bei Nebel.

Mit Nebel müssen Autofahrer im Herbst oft rechnen. Wer ein modernes Auto mit Lichtautomatik hat, schaltet dann trotzdem besser per Hand das Abblendlicht ein. Die Auto-Funktion kann nur zwischen Hell und Dunkel unterscheiden, informiert die Prüforganisation Dekra.

Bei Nebel reagiert die Auto-Funktion oft nicht mit Umschalten von Tag- auf Nachtfahrlicht. Damit bleibt das Heck des Autos unbeleuchtet. Und auch die Scheinwerfer nach vorn leuchten schwächer als das Abblendlicht. So ist das Auto von vorn und hinten schwierig zu erkennen.

Was bei Nebel, Schneefall oder Regen vorgeschrieben ist

Laut Gesetz müssen Autofahrer am Tag das Abblendlicht anmachen, wenn Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich behindern. Das Tagfahrlicht reicht dann nicht mehr aus.

Erlaubt und sinnvoll seien auch Nebelscheinwerfer, so Dekra. Wer dann das Abblendlicht nicht zuschaltet, kann die Eigenblendung verringern. Im Dunkeln rät Dekra dazu, zwischen Nebelscheinwerfern und Abblendlicht zu wechseln, um zu ermittelten, was der beste Kompromiss zwischen Ausleuchtung der Straße und Eigenblendung ist. Auf Fernlicht jedoch verzichten Autofahrer besser. Der Nebel reflektiert das Fernlicht stark, was die Sicht verschlechtert.