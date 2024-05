Unwetter im Anmarsch Bei schlechtem Wetter: So kommen Biker heil ans Ziel

Aquaplaning - das Aufschwimmen der Reifen - setzt bei Motorrädern vom Grundsatz her zwar erst etwas später ein als bei Autos. Denn die Reifen sind schmaler und abgerundeter als bei Pkw. So kann sich der Wasserkeil, der für das Aufschwimmen sorgt, nicht so schnell aufbauen, erläutert der ADAC. Autos können je nach äußerlichen Bedingungen bereits bei Geschwindigkeiten von unter 80 km/h aufschwimmen.