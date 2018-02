später lesen Tipps und Tricks Bei Steinschlägen im Sichtfeld die Scheibe austauschen FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

Anfangs ist das Loch in der Windschutzscheibe klein und fällt kaum auf. Doch ein Steinschlag kann sich schnell zu einem größeren Riss ausweiten. Schäden an der Frontscheibe sollten deshalb umgehend behoben werden. In bestimmten Fällen ist sogar der Austausch fällig, rät der Tüv Süd. dpa