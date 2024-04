Tausch oder Reparatur Bei Steinschlag in Autoscheibe nicht lange warten

Also muss entweder eine neue Scheibe eingeklebt oder ein noch kleiner Steinschlag kann vielleicht noch in der Werkstatt repariert werden. Dazu sollte man aber nicht lange warten und die Schadstelle mit einem transparenten Klebeband abkleben. Das verhindert, dass Schmutz eindringen kann und erleichtert damit die Reparatur. Wer so einen Schaden nicht reparieren lässt, nimmt in Kauf, dass die Stelle größer wird und ein Riss entsteht.