Wintertour : Beim ersten Frösteln auf dem Motorrad lieber heim

Essen Schnee, Eis, Matsch oder einfach nur sonnige Kälte unter blauem Himmel. Der Winter ist facettenreich. Manche Tage taugen auch zur winterlichen Motorradtour - die will aber gut vorbereitet sein.

Wer an klaren, trockenen Wintertagen eine Motorradtour angehen will, braucht mehr Vorbereitung als im Sommer. Zunächst sollte der Wetterbericht genau bekannt sein, um nicht von Schnee oder Eisregen überrascht zu werden, rät das Institut für Zweiradsicherheit (ifz).

Warme Kleidung ist das A und O, um nicht auszukühlen - am besten in mehreren Schichten getragen nach dem Zwiebelprinzip. Wer friere, werde schnell unkonzentriert, so das ifz. Mit kalten Gliedmaßen lasse sich ein Motorrad nicht mehr adäquat bedienen. Es gibt auch beheizbare Kleidung und Stiefel.