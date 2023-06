Neues E-Auto Beim EV9 mixt Kia SUV und Van

So gibt es zum robusten Auftritt und der hohen Bodenfreiheit ein besonderes Innenleben: Sitze mit loungeartiger Liegefunktion in der ersten Reihe, zwei einzeln klappbare Sitze in der dritten Reihe und gleich drei Alternativen in der Mitte: Dort haben die Kunden die Wahl zwischen einer Dreierbank oder Einzelsitzen, die ebenfalls eine Liegeposition mit Beinauflage bieten. Alternativ baut Kia Drehsessel ein, die sich für den bequemen Zustieg zur Seite oder für bessere Unterhaltung an Bord gegen die Fahrtrichtung schwenken lassen.