Abgastechnik Bekommen jetzt viel mehr Diesel-Fahrer Schadenersatz?

Es war still geworden um den Dieselskandal, aber jetzt macht ein Urteil Millionen von Autokäufern neue Hoffnung: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) setzt die Hürden für Schadenersatz deutlich niedriger an als die deutschen Gerichte. Damit rücken mit einem Schlag Autobauer in den Fokus, die bislang glimpflich davongekommen sind. Lohnt es, jetzt auch noch zu klagen? Was das am Dienstag verkündete Urteil bedeutet - und was nicht: