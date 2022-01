Neuer Luxus-Stromer : Bentley baut Flying Spur als Plug-in-Hybrid

Elektromobilität im Fokus: Auch Bentley setzt immer mehr auf E-Unterstützung wie etwa in der neuen Hybridversion vom Flying Spur. Foto: James Lipman/Bentley/dpa-tmn

Los Angeles Dieser Luxusliner fährt auf leisen Sohlen - zumindest die ersten 40 Kilometer. Denn nach dem Bentayga bekommt jetzt auch der Bentley Flying Spur einen Plug-in-Hybrid. Und das ist nur der Anfang

Bentley bietet jetzt auch den Flying Spur mit einem Plug-in-Hybrid an. Die Luxuslimousine mit teilelektrischem Antrieb soll im zweiten Quartal ab 210 987 Euro in den Handel kommen. Das teilte der britische Hersteller bei der Präsentation in Los Angeles mit. Die 5,32 Meter lange Limousine bekommt einen V6-Benziner, dem eine E-Maschine im Getriebe zugeschaltet wird.