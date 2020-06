Neues Design : Bentley frischt seinen Geländewagen Bentayga auf

Überarbeiteter Brite: Noch im Sommer will Bentley den Verkauf seines aufgefrischten Geländewagen-Modells Bentayga starten. Foto: Bentley/dpa-tmn

Crewe Bentley hat die Optik und den Innenraum des Modells Bentayga überarbeitet. Bei der Antriebspalette setzen die Briten dagegen weiter auf das gewohnte Programm inklusive Plug-in-Hybrid.

Zu erkennen ist der neue Bentayga den Angaben zufolge von außen an einem größeren Grill, der steiler im Wind steht, sowie einer neuen Heckgestaltung mit Rückleuchten in der Kofferraumklappe und dem Kennzeichen im Stoßfänger. Innen gibt es unter anderem neue Sitze, die im Fond bis zu zehn Zentimeter mehr Beinfreiheit ermöglichen sollen, ein umgestaltetes Cockpit mit modernisierten Bildschirmen, mehr Konnektivität dank einer eingebauten SIM-Karte sowie eine erweiterte Auswahl an Farben und Furnieren.