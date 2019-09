Kompakt-SUV für Familien : Besteht der Skoda Kamiq den Alltagstest?

Berlin Skoda ist im SUV-Rausch. Nachdem die Tschechen den Trend zum aufgebockten Alltagsauto lange ignoriert haben, bringen sie jetzt innerhalb von drei Jahren bereits ihren dritten Geländewagen:

Die Tschechen haben den Kamiq vergleichsweise zurückhaltend, damit aber auch zeitlos elegant gezeichnet. Genauso finden sie beim Format die richtige Lücke: Mit einer Länge von 4,24 Metern überragt er die beiden Schwestermodelle um 10 bzw. 13 Zentimeter und stößt so beinahe in die nächste Klasse vor. Ein VW T-Roc ist zwar teurer, aber nicht wirklich größer.

Aber der Kamiq wäre kein Skoda, wenn er zum Platz nicht auch noch viele pfiffige Details aus der Rubrik „Simply Clever“ bieten würde. Zu ihnen gehören etwa Klapptische an der Rückseite der Vordersitze, Mülleimer in den Türtaschen, ein obligatorischer Eiskratzer im Tankdeckel und ein Trichter im Einfüllstutzen für das Waschwasser. Darüber hinaus stehen einige Raumteiler und Befestigungselemente im Kofferraum zur Verfügung. Und auch wenn eine elektrische Heckklappe keine wirkliche Innovation ist, so bereichert sie dieses Segment doch zum ersten Mal. Eine nützliche Errungenschaft fehlt allerdings: die verschiebbare Rückbank, die etwa in den VW T-Cross eingebaut wird.