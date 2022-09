Saftige Strafgebühren : BGH: Hohe Maut-Nachforderungen aus Ungarn zulässig

Karlsruhe Wird in Ungarn die Maut nicht bezahlt, sind saftige Strafgebühren fällig - und das zu Recht. Ein Urteil des Bundesgerichtshofes fällt deutlich aus. Haftbar sind die Halter des Fahrzeugs.

Wer in Ungarn die Maut prellt, muss mit hohen Nachforderungen rechnen und darf als Fahrzeughalter dafür auch zur Kasse gebeten werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe erklärte die Höhe der Strafgebühren, die ein Vielfaches der eigentlichen Kosten für die Maut-Vignette betragen können, grundsätzlich für rechtens.

Der Autovermieter Hertz hatte sich gegen ein Klage der Ungarischen Autobahn Inkasso mit Sitz in Eggenfelden gewehrt. Das Inkassounternehmen treibt die Mautschulden im Auftrag der ungarischen Straßengesellschaft in Deutschland ein - ein nach ADAC-Angaben durchaus übliches Verfahren.

Hertz hielt Nachforderungen und Halterhaftung unzulässig

Schließlich komme es dazu nur, wenn bei Verstößen nicht fristgerecht bezahlt werde. Außerdem gebe es auch in Deutschland happige Pauschalgebühren - etwa, wenn man ohne Ticket in Bus oder Bahn erwischt wird.

Elektronische Vignette vorab kaufen

Das Urteil der Vorinstanz wurde am Mittwoch dennoch aufgehoben und der Fall ans Landgericht Frankfurt zurückverwiesen. Denn eigentlich müssen Schulden in Fremdwährung auch in dieser Währung eingeklagt werden. In Frankfurt war jedoch mit Euro gearbeitet worden. Das Landgericht muss nun noch einmal prüfen, ob ungarisches Recht dies erlaubt. (Az. XII ZR 7/22)